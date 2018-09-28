Иностранные компании заинтересованы инвестировать в Туркестан

Определены три приоритетных направления, которые послужат основными драйверами развития экономики региона.

Туркестанская область занимает лидирующие позиции в республике по привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

По итогам 2017 года объем привлеченных инвестиций в область составил 482 млрд.тенге. Кроме того, в области с участием иностранного капитала планируется реализовать 26 проектов на общую сумму 4,8 млрд. долларов США. Их них на сегодня уже реализовано 12 проектов. Об этом на Международном инвестиционном и туристском форуме "Древний Туркестан – новые возможности", проходящем в городе Туркестан сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

Отметим, что в форуме принимают участие делегаты и представители ряда государств, в том числе из Европы, Турции, России, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Малайзии, Пакистана, Узбекистана. В своем вступительном слове глава региона поздравил гостей с открытием форума и ознакомил их с экономическим потенциалом области.

"Туркестан протяжении многих веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира. Указ Главы государства о создании Туркестанской области - это поистине историческое решение, направленное на возрождении Туркестана как духовного и культурного центра всего тюркского мира. Президент уделяет особенное внимание развитию Туркестана. Только на первом этапе со стороны государства предусмотрено порядка 2 млрд. долларов США инвестиций в строительство зданий, сооружений и инфраструктуры. Туркестан будет строиться с учетом последних передовых технологий в сфере строительства и цифровизации. Это будет безопасный и "умный" город будущего. Учитывая большие перспективы области, отечественные и турецкие компании уже приняли решение инвестировать в строительство 5-ти звездочных отелей, торгово-развлекательных и фитнес центров и других объектов на сумму свыше 100 млн. долларов США. Хотел бы отметить, что мы готовы всесторонне поддержать любые проекты направленные на развитие нашей области", - сказал Ж.Туймебаев.

На форуме генеральный секретарь ЕОЭС Владимир Пискурев высоко оценил возможности Туркестана в сфере туризма, а глава компании "DALHolding» Демирджан Косе заявил о готовности построить в Туркестанской области на площади 200 га тепличный комплекс и цементный завод. Также в ходе форума с докладами выступили председатель правления сети отелей "Rixos" Фетах Таминджи, президент Евразийской ассоциации туризма Р.Карабаева и другие спикеры.

Наряду с этим, глава региона отметил, что определены три приоритетных направления, которые послужат основными драйверами развития экономики региона. Одно из этих направлений - развитие туризма.

Следует подчеркнуть, Туркестанская область - это регион с уникальными архитектурно-историческими и археологическими памятниками, удивительной природой и самобытной культурой имеет огромный потенциал для развития туризма как на региональном так и на международном уровне. В 2017 году область посетили свыше 270 тыс. туристов, что на 40% больше чем в 2016 году. Вторым направлением для привлечения инвестиций является сельское хозяйство. Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в регионе разнообразных отраслей сельского хозяйства. Третий приоритет - это логистика и транзитный потенциал. На фоне активно меняющейся ситуации в Центральной Азии создаются благоприятные условия для активного развития регионального сотрудничества и перехода к более широкой и устойчивой модели роста на основе повышения конкурентоспособности экспорта. В Туркестанской области созданы благоприятные условия для развития приграничного сотрудничества, инфраструктуры логистики и сервисных услуг, а также реализации инвестиционных проектов.

В свою очередь, зарубежные гости, ознакомившись с экономическим и инвестиционным потенциалом региона, выразили желание участвовать в Туркестанской области в развитии туризма, сельского хозяйства и предпринимательства. Более того, инвесторы из Ирана, Малайзии и Китая также выразили свою готовность реализовать ряд совместных проектов, в том числе построить в регионе современные объекты, развивать инфраструктуру и цифровые технологии.

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