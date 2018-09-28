Назарбаев затронул вопросы трудовой миграции между Казахстаном и Арменией

Президент отметил высокий уровень сотрудничества между странами.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Арменией, указав на существующий потенциал для его расширения.

- Казахстан с Арменией всегда связывали добрые отношения. Торговый оборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 60%. Подобная тенденция сохраняется и сейчас. Хочу отметить, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Правительствам необходимо продолжить усилия по укреплению двусторонних связей. Наши компании имеют возможность инвестировать в экономику обоих государств, - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на вопросы трудовой миграции и необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран, подчеркнув наличие благоприятных условий для этого.

В свою очередь Н.Пашинян поблагодарил Главу государства за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы дальнейшего углубления межгосударственных связей.

- Наше взаимодействие отличается положительной динамикой. Уверен, что оно и дальше получит свое должное развитие. Для нас очень важны отношения с Казахстаном, мы надеемся продвигать их в сфере экономики, в том числе в области инвестиций, - сказал премьер-Министр Армении.

Кроме того, Н.Пашинян отметил важность укрепления сотрудничества между Казахстаном и Арменией в рамках международных организаций.

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