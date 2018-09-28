Посол Кыргызстана в Корее попросил уволить главу МИД и себя

По его словам, это необходимо для объективного расследования информации, озвученной им и Министерством иностранных дел.

Посол в Корее Кылычбек Султан просит президента временно отстранить от должности главу МИД Эрлана Абдылдаева, руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева, а также себя. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, это необходимо для объективного расследования информации, озвученной им и Министерством иностранных дел.

«Уважаемый президент, если вы решите, что не можете временно отстранить от должности Досалы Эсеналиева и Эрлана Абдылдаева, то прошу вас освободить меня по собственному желанию. Так как в данной ситуации создан конфликт служебных интересов, поэтому считаю, что иначе невозможно вести объективное расследование», — говорится в обращении посла.

Ранее Кылычбек Султан усердно добивался встречи с главой государства, чтобы рассказать о коррупции в дипломатических миссиях за границей. По его словам, после назначения он узнал, что сотрудники дипмиссии в Малайзии занимались вымогательством, незаконной выдачей дипломатических паспортов, присуждением дипломатических статусов и «распилом» бюджетных средств.

В свою очередь глава МИД КР Эрлан Абдылдаев внес представление на освобождение посла от должности.

После этого президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил секретариату Совета безопасности изучить ситуацию, озвученную в заявлениях дипломата и МИД КР.

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