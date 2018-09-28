В Кызылорде на левобережье Сырдарьи открыт первый объект

В настоящее время за счет частных инвестиций ведется строительство 18 многоэтажных жилых домов.

В рамках празднования 200-летия Кызылорды на левобережье Сырдарьи открыт первый объект - центр "Рухани жаңғыру" и городской музей. Здание воссоздано по чертежам Казахского Центрального исполнительного комитета, где в 1925 году было принято историческое решение о переименовании этноса в "казахи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В рамках празднования 200-летия г. Кызылорды в новом городе на левом берегу Сырдарьи состоялась церемония открытия центра "Рухани жаңғыру" с участием Государственного секретаря РК Гульшары Абдикаликовой, акима области Крымбека Кушербаева и общественности региона.

Гульшара Абдикаликова поздравила кызылординцев с юбилеем города и отметила достижения области в социально-культурном развитии.

"Как вы знаете, в Казахстане реализуется масштабная программа "Рухани жаңғыру". В Кызылординской области также проводится большая работа по ее реализации: строятся памятники, восстанавливаются исторические места. Сегодня мы стали свидетелями открытия не просто копии памятника архитектуры, а очень важного культурного объекта, в котором будут проводиться крупные мероприятия в рамках программы "Рухани жаңғыру",- подчеркнула Гульшара Абдикаликова.

Аким области Крымбек Кушербаев поздравил жителей региона с юбилеем города и открытием центра.

"В этом году мы отмечаем юбилеи Астаны и Кызылорды. 20 лет назад Глава государства Н.А.Назарбаев принял стратегическое решение о переносе столицы независимого Казахстана в Астану, тем самым сохранив целостность нашей молодой республики. А сегодня мы празднуем 200-летие Кызылорды, города с многолетней историей, где были столицы древних кочевых племен Жанкент, Чирик-Рабат, Сыганак и первая столица Казахстана. Символично, что в год празднования 20-летия Астаны и 200-летия Кызылорды мы открываем это здание, которое возведено по чертежам бывшего здания КазЦИК, где в 1925 году было принято историческое решение об официальном переименовании этноса в "казахи". Мы должны беречь и приумножать национальные ценности", - отметил глава региона.

Напомним, что в 2017 г. началось строительство нового города на левобережье Сырдарьи. В настоящее время за счет частных инвестиций ведется строительство 18 многоэтажных жилых домов, здания образовательного кампуса университета "Болашак", в рамках ГЧП – строительство детского сада на 320 мест, за счет государственного бюджета – строительство Центра обслуживания молодежи и необходимой инфраструктуры. В 2019–2020 годы на левобережье запланировано строительство еще ряда многоэтажных домов, школы, областной многопрофильной больницы, Дворца бракосочетаний, детского сада, физико-математической школы с общежитием, торгово-развлекательного комплекса.

Отметим, что в ходе рабочей поездки госсекретарь РК ознакомилась с работой IT-парка в библиотеке имени А.Тажибаева, Назарбаев интеллектуальной школы, центра "Рухани жаңғыру", Дома дружбы и творческого Арбата, а также приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 200-летия Кызылорды: фестивалях "Қауын-қарбыз", "Қымыз-шұбат" и "Бауырсақ". Вечером Гульшара Абдикаликова примет участие в торжественном собрании в областном драмтеатре имени Н.Бекежанова и гала-концерте на центральной городской площади.

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