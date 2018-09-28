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Казахстанец совершил суицид в аэропорту Стамбула

Мужчина потерял много крови.

Фото : rus.azattyk.org28 сентября 2018, 17:36

Гражданин Казахстана спрыгнул с высоты 25 метров в стамбульском аэропорту «Ататюрк». Об этом «Азаттыку» сообщил врач клиники «Сади Конук» Мустафа Саалем.

«Пациент был доставлен к нам 27 сентября вечером на скорой помощи. Была информация о том, что он, пытаясь совершить самоубийство, спрыгнул с высоты 25 метров. Его легкие были заполнены водой, лицо разбито до неузнаваемости. Во время подготовки к операции он скончался – остановилось сердце. Он потерял много крови. Мы приложили все усилия, но он умер в восемь часов вечера», - рассказал турецкий врач.

Некоторые турецкие издания писали о том, что в аэропорту «Ататюрк» гражданин Кыргызстана предпринял попытку самоубийства.

Полиция стамбульского района Бакыркой провела расследование происшествия и установила, что погибший является 37-летним гражданином Казахстана.

Тело казахстанца отправлено на судмедэкспертизу.


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