Очередная конференция в формате "Kaztalks" прошла в Костанае

Недооценка культа знаний, формирования человеческого капитала ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Обсуждение программной статьи Главы государства "Рухани жанғыру" по ее концепциям проходит каждый месяц. На этот раз участники и спикеры обсудили улучшение качества человеческого капитала через формирование культа знаний. Спикеры из разных сфер высказались о том готово ли сегодня казахстанское общество принять данный процесс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области

- Образование является ключевым элементом, который позволит достигнуть многие другие цели устойчивого развития, - отметила и.о. руководителя Костанайского областного управления внутренней политики Зауре Байменова. - Данный факт еще раз указывает на своевременность и важность восприятия программной статьи "Рухани жанғыру".

Во время конференции было озвучено, что экономика завтрашнего дня будет основываться на человеческом капитале. Недооценка культа знаний, формирования человеческого капитала ставит под угрозу национальную безопасность страны.

- Культ знаний это формирование в общественном сознании единственной и абсолютной ценности - ценности знаний как основы общественного развития, - сказал в своем выступлении старший преподаватель кафедры философии КГУ имени А.Байтурсынова Денис Качеев. - Человеческий капитал - это совокупность знаний, умений, и навыков, которыми обладает человек, что будет залогом отдельно личности человека, так и общественного развития в целом.

Решение проблем в воспитательном процессе заместитель директора школы-гимназии №3 Амиржан Жумабеков видит в создании единого пространства духовно-нравственного воспитания, которые будут включат учебную и внеурочную деятельность и взаимодействие с социально педагогическими партнерами такими как неправительственные организации, СМИ, студии и кружки, чтобы ребенок на каждом этапе получил воспитательные функции, которые будут откладываться в его сознании:

- Каждого из нас затронуло среднее образование и все что происходит в этой сфере касается каждого из нас. Школа это та база для большинства людей которая закладывает те необходимые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Здесь нужно подумать о двух составляющих для развития человека это воспитательный и образовательный процесс. К сожалению в последнее время эта связь разрушилась, но ее надо восстанавливать, так как родители стали источником зарабатывания денег. Когда они говорят, что им надо обуть, одеть и накормить ребенка, а учителя займутся воспитанием и развитием. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что раньше социальная роль учителя была очень высока так же как и его статус.

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