Илья Ильин и Зульфия Чиншанло вошли в сборную Казахстана по тяжелой атлетике
Федерация опубликовала утвержденный состав сборной РК на Чемпионат Мира по тяжелой атлетике 2018.
Федерация тяжелой атлетики Казахстана провела расширенный тренерский совет, в котором был утвержден новый состав сборной РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА.
"Буквально вчера в офис Федерации поступило официальное подтверждение IWF о допуске всей заявленной команды к Чемпионату Мира в Ашхабаде. Как вам известно, предстоящий Чемпионат будет первым международным турниром для наших атлетов после выхода Федерации с дисквалификации. На период дисквалификации нам были выставлены определенные требования и обязательства, которые Федерация исполнила в полной мере, чему свидетельствует полученный документ. Важно, что утвержденный нами состав сборной получил допуск на предстоящее мировое первенство", - сказал генеральный секретарь ФТА РК Алексей Головин.
Заявленный состав НСК РК:
Мужчины:
- Арли Чонтей, до 55 кг;
- Фархад Харки, до 67 кг;
- Нижат Рахимов до 73 кг;
- Айдар Казов до 81 кг;
- Денис Уланов до 89 кг;
- Рустем Сыбай до 96 кг;
- Илья Ильин до 102 кг;
- Александр Зайчиков до 109 кг;
- Ибрагим Берсанов до 109 кг;
- Елдос Сайлау +109 кг.
Женщины:
- Зульфия Чиншанло до 55 кг;
- Сауле Садуакасова до 59 кг;
- Асем Садыкова до 64 кг;
- Карина Горичева до 64 кг;
- Надежда Лихачева до 71кг;
- Екатерина Столяренко до 71 кг;
- Екатерина Быкова до 76 кг;
- Раушан Мешитханова до 87 кг;
- Айзада Муптилда +87 кг;
- Александра Аборнева +87 кг;
На встрече также были обсуждены важные текущие вопросы подготовки к предстоящему Чемпионату Мира в Ашхабаде – первому турниру IWF (InternationalWeightliftingFederation) в рамках нового квалификационного этапа XXXII Летних Олимпийских Игр Токио 2020.
Чемпионат Мира по тяжелой атлетике 2018 пройдет в соответствии с новыми категориями, принятыми Исполкомом IWF в июле 2018 года. Федерация тяжелой атлетики РК одной из первых внедрила новый формат весовых категорий на прошедшем Чемпионате Республики Казахстан.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!