Илья Ильин и Зульфия Чиншанло вошли в сборную Казахстана по тяжелой атлетике

Федерация опубликовала ​утвержденный состав сборной РК на Чемпионат Мира по тяжелой атлетике 2018.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана провела расширенный тренерский совет, в котором был утвержден новый состав сборной РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА.

"Буквально вчера в офис Федерации поступило официальное подтверждение IWF о допуске всей заявленной команды к Чемпионату Мира в Ашхабаде. Как вам известно, предстоящий Чемпионат будет первым международным турниром для наших атлетов после выхода Федерации с дисквалификации. На период дисквалификации нам были выставлены определенные требования и обязательства, которые Федерация исполнила в полной мере, чему свидетельствует полученный документ. Важно, что утвержденный нами состав сборной получил допуск на предстоящее мировое первенство", - сказал генеральный секретарь ФТА РК Алексей Головин.

Заявленный состав НСК РК:

Мужчины:

- Арли Чонтей, до 55 кг;

- Фархад Харки, до 67 кг;

- Нижат Рахимов до 73 кг;

- Айдар Казов до 81 кг;

- Денис Уланов до 89 кг;

- Рустем Сыбай до 96 кг;

- Илья Ильин до 102 кг;

- Александр Зайчиков до 109 кг;

- Ибрагим Берсанов до 109 кг;

- Елдос Сайлау +109 кг.

Женщины:

- Зульфия Чиншанло до 55 кг;

- Сауле Садуакасова до 59 кг;

- Асем Садыкова до 64 кг;

- Карина Горичева до 64 кг;

- Надежда Лихачева до 71кг;

- Екатерина Столяренко до 71 кг;

- Екатерина Быкова до 76 кг;

- Раушан Мешитханова до 87 кг;

- Айзада Муптилда +87 кг;

- Александра Аборнева +87 кг;

На встрече также были обсуждены важные текущие вопросы подготовки к предстоящему Чемпионату Мира в Ашхабаде – первому турниру IWF (InternationalWeightliftingFederation) в рамках нового квалификационного этапа XXXII Летних Олимпийских Игр Токио 2020.

Чемпионат Мира по тяжелой атлетике 2018 пройдет в соответствии с новыми категориями, принятыми Исполкомом IWF в июле 2018 года. Федерация тяжелой атлетики РК одной из первых внедрила новый формат весовых категорий на прошедшем Чемпионате Республики Казахстан.

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