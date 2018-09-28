Закладчика синтетических наркотиков поймали в Алматы

У задержанного изъяли пакетики с веществом химического происхождения, весы, сим-карты, договор киви-кошелька.

В Алматы полицейские задержали мужчину, у которого изъяли крупную партию синтетических наркотиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Как стало известно, участковые инспекторы полиции - начальник участка старший лейтенант полиции Асет Канатов, старший лейтенант полиции Дастан Касымов и старший лейтенант полиции Арман Тасиров - при патрулировании на административном участке УПП 91 Турксибского района по ул. Кассина, 65 (угол ул. Жумабаева) заметили мужчину, который вызвал у них подозрение. Стражи порядка решили его остановить с целью проверки.

Когда полицейские приступили к досмотру спортивной сумки, находившейся в руках мужчины, тот выхватил из нее коробку с iPhone 5s и бросился убегать. Но участковые его поймали.

Как оказалось, в коробке с iPhone было двойное дно. Там полицейские обнаружили черные полиэтиленовые пакетики, 38 штук, с веществом неизвестного происхождения. Как рассказал задержанный, это синтетический наркотик, именуемый в народе "скорость". Купил он его якобы на базаре, у кого и с какой целью - пояснить не смог.

Далее в нижнем белье мужчины был найден полиэтиленовый пакет с белым веществом химического происхождения.

Также в сумке задержанного были обнаружены около 50 сим-карт, два договора с киви-кошельком, закрепленным на 15 номеров сотового оператора.

Выясняя личность мужчины, стражи порядка узнали, что он уроженец Костанайской области, ранее привлекался к ответственности за кражу, а также по ст. 195 УК РК - "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Помимо всего прочего его ищут правоохранители России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

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