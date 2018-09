В Туркестане подписаны меморандумы на сумму 1,7 млрд долларов

В ближайшем будущем иностранные компании начнут свою работу на территории города Туркестан и области.

На Международном инвестиционном и туристском форуме "Древний Туркестан – новые возможности", проходящем в городе Туркестан подписано 19 меморандумов на сумму порядка 1,7 млрд. долларов. В частности, соглашения заключены между акиматом Туркестанской области и инвесторами из Ирана, Турции, Чехии, России, ОАЭ, Малайзии, Италии, Польши, Китая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев подписал меморандум с иранской компанией "Ardabil Petrochemical Co" на общую сумму 205 млн долларов. Данное соглашение предполагает строительстве онкологического центра и завода по переработке нефтепродуктов. Кроме того, подписано соглашение с китайской компанией "Changchun Longyuan Power Equipment Co. Ltd", которая намерена инвестировать 648 млн долларов в производство энергетических установок и изделий. Вместе с тем, ТОО "Green Land Alatau" и российские инвесторы намерены вложить 180 млн долларов в строительство тепличного комплекса.

Наряду с этим, в ходе форума на сумму 340 млн долларов заключен меморандум с китайской компанией "Shanghai Lianfu New Energy Science & Technology Group" о строительстве завода по выпуску электроавтобусов на солнечных батареях. Более того, на сумму 100 млн долларов подписан меморандум с турецкой компанией "Dogus Insaat ve Ticaret A.С.", которая намерена реализовать ряд проектов в сфере инфраструктуры. Помимо этого, иранская компания "Faradid Meehan" планирует инвестировать 5 млн долларов в строительство кирпичного завода.

Также, в рамках Международного инвестиционного и туристского форума на сумму $100 млн долларов подписан меморандум с Малазийской компанией по реализации крупных проектов в сфере промышленности и инфраструктуры. В то же время, представители турецкой корпорации "Sallyr Bey Group" готовы развивать в регионе овцеводство и построить промышленную ферму на сумму 15 млн долларов. Кроме того, китайские инвесторы планируют инвестировать 50 млн долларов в строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт, а чешская организация "AGRAS zelatovice a.s" выразила заинтересованность в реализации проекта по производству сиропа из сорго. Строительство данного завода оценивается в 20 млн долларов.

В рамках форума также подписан меморандум с совместным Казахстанско-Итальянским предприятием "Kazakhstan Project Preparation fund" о строительстве завода по производству качественного керамзита на сумму 17 млн долларов, а отечественная "VMS" намерена инвестировать 1,5 млн долларов в проекты в сфере туризма в Туркестанской области.

Следует подчеркнуть, что по итогам форума был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией "Chery Commercial Vehicle" на сумму 20 млн долларов о строительстве завода по производству автомобилей. В добавок китайская компания "Хуавей Технолоджиз Казахстан" выразила намерение наладить сотрудничество по проектам "Умный город" и инвестировать в эти проекты 10 млн долларов. В то же время российский Евразийский банк готов сотрудничать в сфере инвестиционных проектах, а компания "Al-Masood" из Объединенных Арабских Эмиратов инвестирует в развитии индустрии туризма.

Стоит отметить, в ближайшем будущем иностранные компании начнут свою работу на территории города Туркестан и области, что в свою очередь поднимет на новый уровень развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и легкой промышленности, а также поспособствует созданию новых производств и рабочих мест.

