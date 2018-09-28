Канатные дороги на ГЛК Шымбулак закроют на месяц

Добраться до горнолыжного курорта можно будет на шаттл-басе или на такси.

С 1 по 31 октября (включительно) все канатные и Гондольная дороги на ГЛК Шымбулак будут закрыты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.

В целях обеспечения безопасности посетителей и бесперебойной работы в предстоящем зимнем сезоне, на всех канатных и Гондольной дорогах будут проходить плановые ежегодные профилактические работы.

"Отметим, что рестораны Bella Vista, Chalet, Assorti, Сарай-бар, Marrone Rosso, а также отель «Шымбулак» будут работать в штатном режиме. Также не произойдет изменений в работе квадроциклов. Веревочный парк и акробатический батут будут доступны по субботам и воскресеньям", – сообщили в пресс-службе.

Подъем на горный курорт «Шымбулак» можно будет осуществить на шаттл-басе (300тг в одну сторону) или на такси (3.000тг с салона, посадка в салоне 4 человека).

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