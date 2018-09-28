Полицейские Алматы установили личность водителя BMW, сбившего двух девушек

Сейчас полицейские заняты поисками владельца иномарки.

Водитель BMW в Алматы 26 сентября сбил двух девушек пешеходов на улице Райымбека, после чего скрылся с места ДТП, сообщил Zakon.kz.

"26 сентября около 08:40 часов водитель неустановленной автомашины по в Алматы, допустил наезд на двух девушек-пешеходов и с места ДТП скрылся, не оказав помощи потерпевшим", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции были опрошены свидетели и очевидцы происшествия, проведена проческа местности, осмотрены камеры видеонаблюдения. Для раскрытия данного преступления был ориентирован личный состав ДВД города.

В ходе проведения розыскных мероприятий отделом розыска МПС ДВД города Алматы была установлена автомашина марки "BMW 525І" с признаками ДТП возле одного из домов 5-го микрорайона.

Также установлена личность водителя, подозреваемого в ДТП. Им оказался Нәсіл Ермек Сұңқарбекұлы, 1993 года рождения, проживающий в Алматы. В настоящее время принимаются все меры для его задержания. ДВД города просит жителей города, которым известно местонахождение подозреваемого сообщить по телефону: +7 701 888 4882

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