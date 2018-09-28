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Сагинтаев провел совещание по актуальным вопросам системы здравоохранения

Также поднимались вопросы обеспечения лекарственными препаратами и роли местных исполнительных органов в кадровом обеспечении и оснащении местных организаций здравоохранения.

Фото : primeminister.kz28 сентября 2018, 18:24

28 сентября в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по актуальным вопросам системы здравоохранения страны и повышения качества медицинского обслуживания населения в рамках государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 гг. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе совещания обсуждены предлагаемые Министерством здравоохранения системные меры по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи населению, направленные на улучшение профилактической работы поликлиник, развитие инфраструктуры, цифровизации и подготовке квалифицированных специалистов для медицинских учреждений.

Также поднимались вопросы обеспечения лекарственными препаратами и роли местных исполнительных органов в кадровом обеспечении и оснащении местных организаций здравоохранения.


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