Бердыбек Сапарбаев призвал недропользователей исполнять свои контрактные обязательства

Первый вице-министр энергетики М. Досмухамбетов подчеркнул, что недропользователи, используя богатства недр Казахстана, должны нести социальную ответственность.

Вопросы исполнения контрактных обязательств в Актюбинской области рассмотрены на совещании под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В совещании приняли участие первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, директор департамента недропользования МИР РК Руслан Баймишев, руководители местных исполнительных органов, компаний-недропользователей региона.

Согласно договоренности с МЭ и МИР выездные совещания касательно исполнения контрактных обязательств недропользователями региона проходят в Актобе каждое полугодие.

Открывая совещание, аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, при поддержке центральных госорганов акимат области будет и далее держать на строгом контроле вопросы выполнения недропользователями контрактных обязательств в части общих объемов финансовых обязательств, инвестиций и добычи, геологоразведки, отчислений на социально-экономическое развитие региона и др.

- К нарушителям должны приниматься самые жёсткие меры, вплоть до расторжения контрактов. Два года назад компании ссылались на низкие цены на сырье, но сейчас цены стабилизировались. К примеру, нефть стоит больше 70 долларов за баррель. Что сейчас мешает? Хочу обратить внимание, что в числе нарушителей из года в год одни и те же компании, которые работают в нашей области 10 и более лет. Если вы пользуетесь недрами нашей страны, вы должны исполнять все свои обязательства, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Глава региона также напомнил о социально ответственности бизнеса, потребовав создавать для всех работников предприятий достойные и равные условия труда, своевременно индексировать заработную плату.

В свою очередь первый вице-министр энергетики М. Досмухамбетов также подчеркнул, что недропользователи, используя богатства недр Казахстана, должны нести социальную ответственность.

- Вы оказываете большое влияние на социальную стабильность. Поэтому вопрос, который поднимает Бердыбек Машбекович, очень актуален. Вы знаете, что мы в случае нарушений выставляем уведомления, по которым недропользователи должны замечания устранить. В случае не устранения у нас есть право расторгнуть контракт. Конечно, это крайние меры, но к систематическим нарушителям это будет применяться, - проинформировал М. Досмухамбетов.

Директор департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Руслан Баймишев также подчеркнул, что требования по исполнению контрактных обязательств будут ужесточаться.

Отметим, что в числе хронических неисполнителей контрактных обязательств находятся ТОО «Дидар», ТОО «Темир-Сервис», ТОО «Aktobe steel production», ТОО «Кен Казына», ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Манаш Петролеум», ТОО «KBA Oil Company», ТОО «Актобетермококс», АО «Каспий нефть», ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», ТОО «ГеоГуайд», ТОО «Батыс Калий», ТОО «Фирма Ада Ойл», ТОО «Аман Мунай» и др.

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