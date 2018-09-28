Проблемы бесплодия и способы лечения обсуждают в ВКО

Сегодня по всему Казахстану работает 25 клиник ЭКО.

В течение двух дней в Восточном Казахстане акушеры-гинекологи, репродуктологи, урологи, генетики, онкологи области обсуждают диагностику, лечение и профилактику бесплодия в рамках третьей региональной конференции Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины. ОООб этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Бесплодие – серьезная медицинская и социальная проблема. По статистике примерно 100 млн. людей на Земле зарегистрированы как бесплодные, 15% супружеских пар имеют проблемы с деторождением. Однако это не приговор. Ведь сейчас в современном мире существуют решения. В этом году весь мир отмечал 40-летие первого на планете ребенка, родившегося из пробирки – Луизы Браун. А 23 года назад, именно 28 сентября 1995 года, в Казахстане был подписан приказ о создании первой лаборатории ЭКО. Это стало прорывом в истории отечественной репродуктивной медицины. Уже в 1996 году в стране родился первый ребенок с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Сегодня по всему Казахстану работает 25 клиник ЭКО. Одна из них в Восточном регионе. В 2008 году была создана Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины, которая объединила все клиники страны и специалистов.

С 2010 года центры осуществляют часть программы ЭКО за счет средств бюджета. Объем квот по стране увеличился в 8-10 раз. В ВКО в этом году выделено около 65 квот, с помощью которых уже 9 пар получили возможность проходить обследование, использовать вспомогательные репродуктивные технологии, не выезжая за пределы области.

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины - Вячеслав Локшин привел занимательную статистику: за все время в Казахстане было рождено 15 100 детей благодаря успешному внедрению ВРТ.

- К сожалению, почти 50% супружеских пар ничем нельзя помочь, кроме как использовать репродуктивные технологии. Раньше эффективность была на уровне 5-10%, сейчас – 40% и выше. Мы можем помогать супружеским парам с самыми серьезными причинами бесплодия, связанными с генетическими проблемами, нарушениями эндокринной системы, трубным бесплодием. Благодаря цивилизованному законодательству мы проводим преимплантационную генетическую диагностику, то есть диагностику наследственных патологий эмбриона до имплантации. Также помогают программы донорских клеток и суррогатное материнство, - рассказывает профессор.

Сейчас с внедрением цифровизации здравоохранения подходы к диагностике и лечению нарушений репродуктивной системы меняются. Особое место в практике занимают вопросы соханения функций у онкологических больных. Сегодня такие возможности есть практически у каждой клиники ВРТ. Помимо этого, в настоящее время внедряются эндоскопические методы диагностики и лечения бесплодия.

Однако, по словам доктора Локшина, не все люди знают о существовании таких вспомогательных клиник, а сами центры существуют не во всех населенных пунктах. Одна из ключевых трудностей – финансовая составляющая, ведь в среднем программа ЭКО в Казахстане стоит порядка 800 тыс. тенге. По его мнению, с введением медицинского страхования ситуация должна облегчиться, ведь будут дополнительные источники финансирования, которые позволят обеспечить большее число квот.

Как отмечает руководитель управления здравоохранения Марат Шоранов, по результатам работы конференции будет принята резолюция.

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