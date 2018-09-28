Инвестиционные возможности для австрийского бизнеса

Сотрудничество с европейскими странами является приоритетным направлением международной деятельности АО «НУХ «Байтерек».

28 сентября 2018 года в Вене состоялся Экономический форум, посвященный инвестиционным возможностям Казахстана. В мероприятии, организованном Экономической палатой Австрии, приняли участие представители государственных органов, деловых кругов и торговых организаций двух стран, АО «НУХ «Байтерек», АО «Kazakh Invest», холдинга «Зерде».

В ходе форума с докладом об инструментах финансовой и нефинансовой поддержки продвижения казахстанско-австрийских проектов выступила Управляющий директор – член Правления холдинга «Байтерек» Айнур Куатова.

Как отметила в своем выступлении А. Куатова, сотрудничество с европейскими странами является приоритетным направлением международной деятельности АО «НУХ «Байтерек». При этом Австрия занимает девятое место среди стран Европейского союза по объемам двусторонней торговли, а Казахстан, в свою очередь, – второй торговый партнер Австрии среди стран СНГ. Объем двусторонней торговли по итогам 2017 года составил более 1 млрд евро, что на 28% выше аналогичного показателя 2016 года. Примечательно, что казахстанский экспорт составил 945 млн евро, а импорт из Австрии – порядка 150 млн евро.

А. Куатова подчеркнула, что в настоящее время холдинг «Байтерек» реализует новый подход в работе с инвесторами, основанный на принципе «одного окна». Он позволяет комплексно подойти к решению вопросов поддержки инвестиций и эффективного использования финансовых инструментариев всех 11 дочерних организаций Холдинга.

– Холдинг «Байтерек» пользуется значительной поддержкой со стороны единственного акционера – Правительства РК и обладает кредитными рейтингами на уровне суверенного рейтинга Казахстана. Как основной финансовый институт развития страны, Холдинг готов выступить надежным партнером по деловым инициативам казахстанского и австрийского бизнеса, предоставляя различные формы поддержки, начиная с этапа структурирования проектов до их финансирования и оказания экспортной поддержки, – отметила Айнур Куатова.

В ходе форума также были представлены доклады о развитии инвестиционного климата, актуальных возможностях для австрийских предприятий, законодательной поддержке инвесторов и юридических аспектах для ведения бизнеса в нашей стране.

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