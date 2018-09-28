Антикоррупционщики выступили за восстановление института антикоррупционной экспертизы

Участники круглого стола единогласно выступили по восстановление антикоррупционной экспертизы, а также выработали соответствующие рекомендации.

В ходе круглого стола, организованного Республиканским общественным объединением «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» по обсуждению законодательства в сфере борьбы с коррупцией АДГСиПК, поддержаны инициативы общественности по восстановлению института антикоррупционной экспертизы.

Советник Председателя Агентства Жарова Анар в ходе своего выступления отметила, что практический опыт ведомства в проведении внешнего анализа коррупционных рисков свидетельствует о необходимости ведения антикоррупционной экспертизы.

«Только за последние два года в ходе проведенных внешних анализов, в том числе по результатам расследования уголовных дел, мы столкнулись с множественными коллизиями в действующем законодательстве».

В итоге государственным органам внесено порядка трех тысяч рекомендаций по устранению причин и условий коррупции.

Участники круглого стола единогласно выступили по восстановление антикоррупционной экспертизы, а также выработали соответствующие рекомендации.

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