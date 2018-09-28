Установлена связь между разводами и офисной работой

В отношении женщин специалисты пришли к похожим выводам: работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще.

Офисная работа в большом коллективе способствует разводу, выяснили шведские социологи. Исследование о взаимосвязи вида деятельности и семейной жизни опубликовали в журнале Sciencemag, передает РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные обо всех разнополых семейных парах в Дании, вступивших в брак с 1981 по 2002 год. Отмечается, что эта страна была выбрана неслучайно: в Дании люди разводятся чаще, чем в других скандинавских странах. Кроме того, датчанки чаще других делают успешную карьеру после рождения ребенка.

Отмечается, что за рассматриваемый социологами период распались около ста тысяч пар.

Чаще всего разводились супруги, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, мужчины, работавшие преимущественно в женском коллективе, уходили из семьи на 15 процентов чаще.

В отношении женщин специалисты пришли к похожим выводам: работающие в офисах женщины разводились на десять процентов чаще.

По данным исследования, в зоне особого риска люди с высшим образованием, работающие в сфере услуг.

Наиболее крепкими признали союзы библиотекарей и фермеров.

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