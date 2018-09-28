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Землетрясение в Индонезии вызвало цунами

Ранее у берегов Индонезии произошло четыре землетрясения магнитудами 6,1, 7,4 и 5,8.

Фото : Globallookpress28 сентября 2018, 19:43

Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

По уточнённым данным, цунами обрушилось на остров Сулавеси.

Ранее у берегов Индонезии произошло четыре землетрясения магнитудами 6,1, 7,4 и 5,8.

Подземные толчки были зафиксированы у полуострова Минахаса и острова Сулавеси.


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