Возгорание произошло в бизнес-центре Алматы

Многоэтажное здание расположено напротив больницы скорой.

Вечером в пятницу, 28 сентября, в Алматы произошло возгорание в бизнес-центре «Гальянос» на улице Казыбек би в Алмалинском районе, передает Zakon.kz.

Вызов на пульт ДЧС поступил в 17.10. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 17:17 часов.

Как выяснилось, произошло загорание складированного мусора в коробках на лестничном марше ведущий в цокольный этаж 8-этажного здания на площади 10 кв. м. Время ликвидации - 17:49 часов.

Эвакуировано 2 человека.

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