Возгорание произошло в бизнес-центре Алматы
Многоэтажное здание расположено напротив больницы скорой.
Фото : из открытых источников28 сентября 2018, 19:56
Вечером в пятницу, 28 сентября, в Алматы произошло возгорание в бизнес-центре «Гальянос» на улице Казыбек би в Алмалинском районе, передает Zakon.kz.
Вызов на пульт ДЧС поступил в 17.10. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 17:17 часов.
Как выяснилось, произошло загорание складированного мусора в коробках на лестничном марше ведущий в цокольный этаж 8-этажного здания на площади 10 кв. м. Время ликвидации - 17:49 часов.
Эвакуировано 2 человека.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939269-e94a4b3710aac1fa72303871a8b0f8a6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...