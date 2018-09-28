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Назарбаев ознакомился с работой Шымкентского НПЗ

Посещение ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» состоялось в рамках визита в Шымкент.

Фото : Акорда28 сентября 2018, 20:23

28 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Предприятие специализируется на производстве нефтяной продукции, соответствующей экологическим стандартам К-4 и К-5. В результате модернизации завод увеличил объем переработки нефти до 6 млн тонн в год.

В ходе посещения Нурсултану Назарбаеву также доложили о работе Атырауского и Павлодарского НПЗ и представили информацию о текущей ситуации на нефтяном рынке Казахстана.

Заслушав доклад, Президент Казахстана указал на важность использования экологически чистых видов топлива и обеспечения их доступности для населения.

- Мы выпускаем автобусы, использующие в качестве топлива газ. Необходимо увеличивать объемы их производства. Оно стимулирует национальную экономику, не наносит урон экологии. Кроме того, газификация транспорта выгодна и для самих собственников, – сказал Глава государства.


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