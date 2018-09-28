В Семее мошенница получила 8 млн тенге за счет чужих кредитов

13 жителей области попали на уловки 34-летней жительницы Семея.

Излишняя доверчивость и финансовая безграмотность населения позволяют мошенникам не только завладевать обманным путем денежными средствами своих жертв, но и ставить их в тяжелую финансовую ситуацию. Только с начала года в регионе выявлено 73 факта мошенничества при оформлении кредитов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в ДВД области.

Как рассказали в полиции, современные мошенники используют самые изощренные способы обмана. Чаще всего малознакомые лица предлагали потерпевшим оформить денежный заем в банке и оставить себе часть суммы. Мошенники заверяли, что своевременно будут оплачивать весь ежемесячный платеж самостоятельно, а гражданин, оформивший кредит, не только получит денежные средства, но и существенно поправит свою кредитную историю. Получив деньги, аферист скрывался, а обманутый человек оставался с большой суммой непогашенного кредита.

Именно в таком положении оказались 13 жителей области, попавшие на уловки 34-летней жительницы Семея. Злоупотребляя доверием людей, женщина оформила на них кредиты и завладела более 8 миллионами тенге. Департамент внутренних дел ВКО просит граждан не терять бдительность, в особенности, когда речь идет о финансовых операциях.

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