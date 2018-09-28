Финал конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана»

Во время церемонии награждения первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» заявил, что все проекты, представленные на выставке, в будущем найдут поддержку со стороны ведущей политической силы страны.

Небывалый интерес в этом году вызвал конкурс социальных проектов, организованный партией «Нұр Отан» и Министерством труда и соцзащиты населения. Более 300 заявок со всего Казахстана рассмотрели члены конкурсной комиссии. Это в разы больше, чем в прошлом году. Партийцы связывают это с возросшей активностью самих НПО и хорошей мотивацией для участников - победителю для реализации проекта была обещана серьезная финансовая помощь.

Организаторы свое обещание сдержали. В Астане состоялась грандиозная выставка социальных проектов и торжественная церемония награждения авторов лучших из них. Участники отмечали, что подобного мероприятия они ждали очень давно. Многие отличные идеи годами могли «пылиться на полке» и ждать своего часа, так как для их реализации требовалось серьезное финансирование. Теперь же для нескольких десятков общественных организаций эта проблема решена. Восьми участникам были вручены сертификаты на сумму до 3 млн. тенге, еще пятеро получил специальные призы. Ранее победители региональных этапов конкурса также были отмечены денежными сертификатами на развитие своей идеи.

Однако и на этом сюрпризы для участников не закончились. Во время церемонии награждения первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» заявил, что все проекты, представленные на выставке, в будущем найдут поддержку со стороны ведущей политической силы страны.

- От нашей партии, от себя лично я хочу поблагодарить все организации за ту большую работу, которую вы проводите ежедневно в нашем обществе. Мы и дальше будем поддерживать ваши начинания, предложения и проекты. Мы в любом случае найдем возможность или на республиканском, или на региональном уровне поддержать тех, кто не будет сегодня награжден, поощрить тех людей, общественные объединения, которые принимали участие в конкурсе, - заявил Маулен Ашимбаев, обращаясь к присутствующим.

Он также подчеркнул, что по поручению Президента в социальной сфере проводится серьезная работа, однако решить все имеющиеся проблемы в одиночку государству будет тяжело.

- Очевидно, что решение социальных вопросов будет эффективным только тогда, когда вместе с государственными органами активное участие в нем будут принимать неправительственные организации, общественные структуры, предприниматели и политические партии, - уверен Маулен Ашимбаев.

Его поддержала и министр труда и соцзащиты населения. Мадина Абылкасымова отметила, что без активности общественных организаций и каждого казахстанца не удастся достигнуть успехов в решении социальных проблем, а прошедший конкурс является отличным примером поддержки социально-ориентированных НПО.

С результатами и списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте партии nurotan.kz

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