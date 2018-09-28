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Верховный муфтий рассказал о потерянных ценностях мусульман

Сила и мощь - в единстве и знаний.

Фото : ДУМК28 сентября 2018, 22:56

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз встретился с джамаатом Мугалжарского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Во время проповеди Верховный муфтий сказал:

«Знание - это огромная ценность, великое оружие. Нет цивилизации без знания. На сегодня сила и мощь - в единстве и знаний. Пророк Мухаммад (Мир и благословение Аллаха) сказал: «Знание и мудрость – потерянные сокровища мусульман, поэтому, где бы они ни находили их, пусть освоят полностью». Это будет большим вкладом в развитие страны, если наша молодежь, которая учится в университетах, будет получать полезные знания, изучать самые передовые технологии в мире и обучать этим знаниям других».

В конце встречи председатель Духовного управления мусульман Казахстана помолился о благополучии страны.


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