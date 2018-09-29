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Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами

Она заявила, что с 90-х годов Хорватия просит США о заключении договора об избежании двойного налогооблажения.

Фото : © РИА Новости / Максим Блинов29 сентября 2018, 00:15

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович напомнила лидеру США о необходимости взаимного уважения между странами и взаимных усилий для честной торговли, передает РИА Новости.

"Я слушала выступление президента Трампа на Генеральной ассамблее ООН, в которой он просил об уважении, говорил о том, что США будут помогать только тем странам, которые уважают их, что торговля должна быть свободной и честной. Что я могу сказать? Мы думаем точно так же. Мы тоже хотим, чтобы нас уважали, и мы хотим свободной и честной торговли", — сказала хорватский лидер, выступая в пятницу в вашингтонском Brookings Institute.

Она заявила, что с 90-х годов Хорватия просит США о заключении договора об избежании двойного налогооблажения.

По ее словам, "Хорватия — единственный член ЕС и лишь один из трех членов НАТО, у которых нет такого соглашения (об избежании двойного налогооблажения) с США".

"Для нас было бы прекрасно иметь то, о чем просит президент Трамп. Давайте уважать друг друга", — сказала Грабар-Китарович.


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