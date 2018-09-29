Сколько МакГрегор и Нурмагомедов могут заработать за бой

Гарантированный гонорар ирландца больше почти в три раза.

Серьезная часть нынешнего успеха смешанных единоборств в том, что этот вид спорта не просит денег у госструктур или меценатов. Турниры по ММА, как правило, являются настоящими бизнес-проектами, которые существуют на основе самоокупаемости и приносят организаторам определенный доход.

Американский промоушен UFC, в рамках которого 7 октября будут драться Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор, - один из самых коммерчески успешных проектов современного спорта. Во всяком случае, его рейтинги и доходы неуклонно растут, и предстоящий в Лас-Вегасе супербой обещает побить многие рекорды. "Спорт-Экспресс" провел финансовый анализ будущего поединка.

Самым впечатляющим достижением, конечно, будет количество проданных платных показов турнира UFC 229. Американская система PPV - важный индикатор "крутости" соревнований в ММА и профессиональном боксе. Ее прямого аналога в России, к сожалению, не существует. Покупка отдельных спортивных трансляций в интернете - это намного примитивнее. Купить бой Хабиб - Конор в PPV можно только на территории США по цене от 89,95 до 99,95 долларов (в зависимости от качества "картинки").

На данный момент продано около 2,5 миллиона трансляций. Конечно, до прошлогоднего рекорда Флойда Мейвезера и МакГрегора, которые достигли планки в 4,6 миллиона подписок PPV, UFC 229, скорее всего не дотянет. Однако для мира смешанных единоборств новое достижение уже налицо. Нетрудно подсчитать, что примерно три миллиона подписок принесут более 270 миллионов долларов. Половину этой суммы обычно забирают операторы PPV и организаторы показа. Но и бюджет UFC тоже пополнит немалая сумма - 135 миллионов за вычетом налогов.

Билеты на 20-тысячную арену в Лас-Вегасе, на которой пройдет бой Хабиба и Конора, были распроданы за несколько минут, причем не только на демократичные места по 180 долларов, но и на хорошие трибуны по 2 200 долларов. Дальнейшие продажи будут приносить доход только спекулянтам, но выручка организаторов турнира от заполнения трибун по предварительным оценкам составляет около 60 миллионов долларов. Из этих денег предстоит заплатить аренду зала и налоги, но сумма все равно получается оптимистической.

По реализации коммерческих прав и сувенирной продукции конкретных цифр нет, но считается, что подобно рода деятельность тоже способна обогатить UFC на несколько десятков миллионов долларов. В общей сложности доход от самого ожидаемого боя года в ММА должен превысить 200 миллионов при сравнительно небольших вложениях, главными из которых, безусловно, являются гонорары фронтменов шоу - Хабиба и Конора.

Цифры по выплатам участникам главного боя UFC 229 разнятся, однако примерный порядок гонораров известен. МакГрегору гарантировано 15 миллионов долларов, а Хабибу – около 3,5 миллиона. Для Нурмагомедова это самый высокий заработок в карьере. Конор же в прошлом году получил за выход на ринг против Мейвезера в пять раз больше. Правда, с учетом бонусов. Возможно, что сейчас в качестве части премии засчитана возможность рекламировать собственную марку виски ирландца во время официальных мероприятий UFC.

UFC обычно старается мотивировать участников своих турниров, предлагая им различные премии за победы и за хорошие продажи трансляций PPV. Широко распространена схема, при которого базовый гонорар в случае победы удваивается, но в случае с Хабибом и Конором такой подход используется навряд ли. Скорее всего, победитель просто получит больший процент от продаж PPV - призовой бонус может составить 1-2 миллиона долларов.

Возможно, футболистам и хоккеистам смешно читать о таких незначительных деньгах. Однако для мира ММА, не избалованного шальными миллионами, нынешние цифры - огромный прорыв. И главное - все они базируются не на "широкой душе спонсоров", а на бизнес-модели. А это значит, что у турниров по смешанным единоборствам есть очень хорошие перспективы для развития и, вполне вероятно, что за ними - будущее большого спорта.

Напомним, поединок Нурмагомедова и МакГрегора пройдет в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 229.

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