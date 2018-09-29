Цукерберг признался в утечке данных 50 млн пользователей

В компании отметили, что обнаружили взлом на этой неделе.

Представители Facebook заявили, что хакеры могли получить доступ к данным почти 50 миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщает The New York Times.

В компании отметили, что обнаружили взлом на этой неделе. Злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая позволила им получить контроль над аккаунтами пользователей. Представители соцсети заявили, что уже исправили брешь и уведомили сотрудников правоохранительных органов.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы проделали серьезную работу, чтобы закрыть все бреши. Я рад, что мы обнаружили это. Но то, что это произошло,— определенно проблема», — заявил глава соцсети Марк Цукерберг в ходе телефонной конференции с журналистами.

Сотрудники Facebook отметили, что не знают, кто стоит за атакой. Они также не могут в полной мере оценить масштабы последствий взлома, так как расследование находится на начальной стадии.

Атака была оперативно обнаружена, поскольку компания продолжает бороться с последствиями крупнейшей утечки пользовательских данных в апреле 2018 года. Тогда под угрозой оказалась персональная информация о 87 миллионах зарегистрированных пользователях. Основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил, что его страница также пострадала от утечки. Позднее он извинился за бездействие.

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