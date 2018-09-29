Истребитель F-35B стоимостью 150 млн долларов разбился в США

Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

Истребитель пятого поколения F-35B разбился в штате Южная Каролина, сообщил РИА Новости шериф округа Бьюфорт и пресс-служба Корпуса морской пехоты США.

Отмечается, что инцидент произошел в 11:45 утра возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе) Грейс-Хилл. Шериф уточнил, что пилот катапультировался и находится под присмотром врачей.

"Это был F-35B из состава тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт", — сказал представитель пресс-службы.

Авария произошла на следующий день после первого в истории боевого применения F-35B в Афганистане, где, по заявлению Пентагона, тот успешно нанес удар по наземным целям.

F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, в небольшом количестве стоит на вооружении ряда их союзников. Самолет, в частности, планировала закупить Турция, однако американские власти заморозили эту программу в связи с намерением Анкары закупить российскую систему ПВО С-400.

F-35B — единственная из трех модификаций самолета с возможностью вертикальной посадки. Также ей нужна минимальная дистанция для разбега.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в полтора триллиона долларов, это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

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