В Усть-Каменогорске ликвидировали озеро с вредными отходами

Содержимое могло через грунтовые воды просочиться в колодцы и даже попасть в Иртыш.

В Усть-Каменогорске ликвидировали озеро с нефтяными отходами, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Опасную жидкость, грунт и бочки, которые находились на дне водоема, вывезли на специальный завод по утилизации промышленных отходов в Караганде. Озеро длиной 200 и шириной в 50 метров местные жители обнаружили в пригороде Усть-Каменогорска 6 лет назад. Анализ экологов показал, что ёмкость наполнена мазутом, моющими средствами и другими отходами нефтепродуктов. Содержимое могло через грунтовые воды просочиться в колодцы и даже попасть в Иртыш. Специалисты также выяснили, что в данный котлован емкости с отработкой свозили с местных предприятий еще с советских времен. Решить экологическую проблему смогли лишь в этом году.

"Предварительно изучили способы утилизации. Осуществили выемку, транспортировку и доставку до места утилизации. Местом утилизации отходов оказался завод по утилизации промышленных отходов Казахстана, который находится в Караганде", – сказала главный эколог усть-каменогорской ТЭЦ Марина Стрельцова.

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