Биртанов: Отток врачей из профессии связан с уголовным преследованием и критикой общества

В основном специалистов не хватает в Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и Астане.

Из-за страха уголовного преследования казахстанские врачи не хотят работать анестезиологами. Их труд связан с лечением критически-больных пациентов и многие не хотят брать на себя риски, сказал министр здравоохранения на пресс-конференции в Правительстве, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По словам Елжана Биртанова, острый дефицит наблюдается среди акушеров-гинекологов и педиатров. Также отток кадров связан с общественной критикой, заявил глава минздрава. В основном специалистов не хватает в Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и Астане. Сейчас в стране работают около 240 тысяч медиков. 20% из которых трудятся в частных клиниках.

- Мы создаём порочный круг: чем больше мы критикуем, тем больше у нас отток кадров. Честно говоря, и вопрос по зарплате тоже, но это не первый вопрос, который мне мои коллеги-врачи сказали. Первое - это высокая морально-психологическая нагрузка, поэтому дорожная карта будет направлена на решение этих проблем, их защиты и материального стимулирования, - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В Министерстве уже проводят расчеты по повышению зарплаты, уточнил министр. А нехватку кадров удается покрывать за счет выпускников. Но, не всегда. Ежегодно из стен ВУЗов выпускаются в 3 раза больше студентов, чем существует дефицит. Однако, многие молодые специалисты предпочитают работать в частных клиниках, где зарплата больше, чем в государственных учреждениях.

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