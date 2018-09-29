Жители Актау устроили давку в налоговой

В управлении госдоходов признают, проблемы возникли из-за того, что не до конца была налажена работа по регистрации и снятию машин с учета.

Актаусцы устроили настоящую давку в налоговой, пытаясь оплатить долги, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Неожиданные счета в сотни тысяч тенге получили в основном владельцы автомобилей. В управлении госдоходов признают, проблемы возникли из-за того, что не до конца была налажена работа по регистрации и снятию машин с учета. В итоге данные за последние пять лет привели в соответствие только сейчас, и доначислили недостающие суммы. Счета пришли и тем, кто продал машину по доверенности, но фактически продолжает являться ее владельцем. Все вопросы налоговики пообещали решить индивидуально и даже продлили часы работы. Также рабочим днем сделали субботу. Давка во многом объясняется тем, что заплатить по счетам люди должны до 1 октября, иначе их банковские счета могут арестовать.

- За пять лет начисление было посажено, то есть были ситуации, когда налогоплательщика сведения, полученные из ГАИ, они либо не обрабатывались до конца, либо у них были какие-то некорректные сведения. У кого-то у людей некоторых за пять лет начисления отсутствуют, то есть налог, не то что налог, даже начисления отсутствуют, - сказал заместитель руководителя управления государственных доходов по г. Актау Бахтияр Омаров.

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