Казахстанский боксер победил соперника с 15 нокаутами

Его соперником был колумбиец Карлос Гальван (16-7-1, 15 КО).

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (2-0, 1 КО) провел свой третий бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Он выступил в рамках вечера бокса в Окленде (штат Калифорния, США). Его соперником был колумбиец Карлос Гальван (16-7-1, 15 КО). Бой завершился победой Алимханулы единогласным решением судей, все поставили — 60:54. Таким образом, теперь у него три победы в профи, а Гальван потерпел восьмое поражение в карьере.

Отметим, что у Жанибека уже запланирован очередной бой — он вернется на ринг 3 ноября в Эль-Пасо (штат Техас, США) и сразится с американцем Воном Александером (12-1, 8 КО), который «прославился» тем, что одиннадцать лет отсидел в тюрьме за вооруженное ограбление.





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