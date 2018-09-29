Суббота в Казахстане пройдет без осадков

Местами по республике усилится ветер, в ночные и утренние часы ожидается туман.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на северо-западе, севере территории ожидается дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике усилится ветер, в ночные и утренние часы ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на большей части усилится ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Акмолинской области местами усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с. В Павлодарской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской, днем в Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области – местами ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, местами в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 11°, ясно.

Прогноз погоды на 29 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!