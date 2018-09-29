Казахстанка о встрече с Цукербергом: Я в тот момент, оказывается, застыла и остановилась

Назерке Калидолда стала первой казахстанкой, которая смогла поступить в школу программирования "42" в Кремниевой долине.

Назерке Калидолда стала первой казахстанкой, которая смогла поступить в школу программирования "42" в Кремниевой долине. Девушка рассказала в интервью Марату Шакену для vc.ru о том, как встретила Марка Цубергера.

Про школу "42"

Привет, Назерке! Рассказывай.

Окей. Школа "42" — это школа без учителей и без профессоров. Она бесплатна, и её программа основана на сдаче проектов. Вы начинаете со сдачи лёгких заданий, а дальше по нарастающей, и проекты становятся сложнее. За счёт этого у вас нарабатываются применимые в работе навыки. После того как вы сделали задание и сдали проект, нужно, чтобы кто-то вас проверил.

Другой ученик школы "42"?

Да, двое или трое учеников. И чтобы вас проверили, у вас должны быть очки. Очки вы зарабатываете так же — проверяя кого-то. В итоге получается, что вы всё время с кем-то работаете. Вы не выбираете, кто будет вас проверять, это определяется случайным образом.

Таким образом, на протяжении всей школы вы контактируете практически со всеми учениками. С кем-то можете уже сдружиться, а с кем-то быть просто знакомы, так называемый peer-to-peer based learning или project-based learning. За счёт этого ты не просто программист, а у тебя есть возможность общаться, у тебя появляются навыки, которые будут очень полезны.

Я слышал, что в школу принимают иногда не программистов, а людей без опыта, например, гуманитариев. Насколько это правда?

Да, это правда. Там были ребята гуманитарии, которые набрали больше баллов, чем те, кто уже долго занимается программированием.

Получается, ты, когда подаешь, сама можешь выбирать — в Париж или в Америку?

У них отдельные сайты, и да, сама выбирала. Я выбрала не ближайшую свободную дату, я выбрала просто удобную для меня. Я могла и раньше поехать, там были свободные места.

А свободные места, наверное, зависят от того, насколько загружены школы?

На лето очень сложно — больше загружено, чем весной. Потому что летом люди более свободны, они могут поехать попробовать, а есть люди, которые все бросают — учебу и работу — и едут.

Я знаю ребят, которые бросили универ и работу и поехали попробовать. Причём бросали не тогда, когда прошли в школу, а бросали, чтобы пройти хотя бы в «бассейн». Очень рискованные ребята (смеётся). «Бассейн» — это месячная вступительная программа в основную школу.

Почему именно американская школа, а не в Париже или Киеве?

Я ездила по работе в акселераторы Кремниевой долины: в Plug & Play и Runway. У меня там каждый день случались какие-то интересные истории, всё проходило очень интенсивно. Вначале я много училась, а потом подружилась с ребятами, они меня возили по Сан-Франциско.

Вообще, жить в хорошей природе — один из важных пунктов для меня. В этом плане Пало Альто — хороший город, где растут и ели, и пальмы. Если в Казахстане у меня была аллергия, когда я выбиралась на природу, то там у меня такого не было.

Так как я своё здоровье ставлю выше всего, и я иногда брала отгулы и выбиралась на природу. Мы ходили в горы, я видела диких животных. Это всё при том, что это очень развитый город. Я могла попросить своих знакомых провести тур по крупным компаниям и просто познакомиться с интересными людьми.

Подготовка к поступлению

Ок. Например, я подал заявку и прошёл анкетирование. Какие вопросы в анкете, стандартные?

Вопросы очень лёгкие. Любой, у кого есть немного логики, пройдёт. Дальше в "бассейне" тоже не так всё сложно, если у человека есть желание учиться. Там были ребята, которые по 24 часа сидели.

Ещё очень важно быть стрессоустойчивым. Когда я сидела на первом экзамене, рядом девушка плакала. Когда человек стрессует очень сильно, он постоянно валит экзамены. Я тоже валила, и это нормально. Там бывают задания, которые ты валишь по очень глупой ошибке. Там очень своеобразная система оценивания, вы можете очень хорошо всё знать, но при этом завалить.

Какие-то первоначальные ресурсы для подготовки. Может, есть какие-то сайты вроде Glassdoor?

Что такое "бассейн"? Что такое школа "42"? Это не интервью для того, чтобы найти хорошего сотрудника, это школа — чтобы учиться. Они хотят найти человека, который сможет там учиться. Учёба очень интенсивная, это очень тяжело. Не потому, что там дают очень сложные задачи.

Каждый день задания по сложности идут по нарастающей, и их нужно решать в порядке очереди. Школа смотрит, насколько вы смогли осилить какой-нибудь материал. Каждую неделю вы пишете экзамен, и они смотрят на ваш прогресс, чему вы смогли научиться. То есть смотрят на ваш прогресс вообще, смогли ли вы вообще в конце чему-нибудь научиться.

Если вы валите задания в "бассейне" каждый день, вы ещё можете пройти в школу, если вы хорошо себя проявили на экзамене. Если вы зафейлили экзамен, но каждый день хорошо решали задания, вы тоже можете пройти. Потому что человек старался, а они смотрят на тех людей, которые реально хотят учиться.

Всегда есть возможность пройти в школу. Впрочем, ещё зависит от конкуренции. В других "бассейнах", мне кажется, всё по-разному. В Америке даже в одной и той же школе может быть разный отбор, потому что он идёт в разные месяцы. Например, мой "бассейн" был самый большой "бассейн" за всю историю Америки. До этого ещё никогда не проходило в "бассейн" 600 человек.

А вообще, везде по-разному. И пока в Америку, мне кажется, легче пройти, чем в Париж, потому что в Америке очень много пустых мест, они сейчас пытаются набрать, они заинтересованы людьми, которые реально хотят учиться. И нет особой конкуренции. Тем более американцы не верят в бесплатное образование.

Пока я сама не прошла и не увидела это всё, я не могла поверить в то, что где-то в Кремниевой долине есть школа, которая даёт бесплатное образование, бесплатное общежитие, почти бесплатную еду, и они могут проспонсировать ваш стартап. Это просто из области фантастики! Я думала, такого не бывает. Вот нереально!

Когда я пришла, я увидела там тысячу iMac-ов, я боялась даже притронуться к ним. Они излучали такой свет. Я находилась в такой эйфории, я не могла вообще поверить в то, что школа реально существует.

Вообще, мне было очень страшно, потому что до меня из Казахстана в американской школе никого не было. Когда ты идёшь первый и не знаешь, куда, что это такое и вообще и как все будет, — это страшно.

А ты видела каких-то крутых людей?

Я видела Марка Цукерберга, но не в школе, а офисе. Я пошла в офис Facebook и попросила девушку с Yahoo познакомить меня с кем-нибудь из Facebook. Парень по имени Алекс провёл для меня краткую инструкцию, так как он был занят. Я была рада провести там хотя бы час и посмотреть своими глазами.

Мы проходили мимо стеклянного конференц-зала, и я посмотрела туда, а там сидит Марк Цукерберг. Я спросила Алекса: "Это Марк Цукерберг?", а он говорит: "Прости, проходи мимо, идём дальше". Я в тот момент, оказывается, застыла и остановилась.

Потом он мне сказал, что нельзя так делать. Вокруг него всегда много охраны, и если ты начнешь странно себя вести, то тебя могут выгнать. И я просто прошла дальше, а внутри буря эмоций. В общем, это было круто.



А кто нибудь ещё круче него?

Кто может быть круче него (смеется)? Только если Илон Маск, но я его не видела.

Илон Маск как-то заходил в школу "42" и писал в Twitter, что-то вроде «Берегитесь, универы».

Он так писал? Это круто. Мало кто знает о школе "42", тем более тяжело конкурировать, когда рядом Стэнфорд. Весь мир знает про Стэнфорд, а про школу "42" мало кто знает. В Европе она ещё более популярна, а вот в Америке нет. Люди как-то скептически относятся ко всему этому, потому что это бесплатно.

Если честно, я тоже была удивлена, потому что в Америке даже музыку бесплатно не послушаешь, фильмы не сможешь найти без рекламы, без регистрации и без подписки, а тут обучение. Я тоже шла туда и думала, что это невозможно.

Но оказалось, что всё это реально, поэтому советую просто верить в свои силы и пробовать себя в поступлении в крутейшую школу мира.

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