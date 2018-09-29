Умер Марти Балин из Jefferson Airplane

Ему было 76 лет.

Марти Балин, один из основателей рок-группы Jefferson Airplane, умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя музыканта.

Семья Мартина Джерела Бухвальда (его настоящее имя) подтвердила его смерть, оказавшись от подробностей.

В январе 2016 года умер основатель Jefferson Airplane, певец и гитарист Пол Кантнер. Причиной смерти стали полиорганная недостаточность и септический шок — осложнения, вызванные пережитым им в марте прошлого года инфарктом. Музыканту было 74 года.

Пол Кантнер создал Jefferson Airplane вместе с вокалистом Марти Балином в 1965 году в Сан-Франциско. Международное признание музыкантам принес второй альбом Surrealistic Pillow, выпущенный в 1967 году, две их самые известные песни — «Somebody to Love» и «White Rabbit» — журнал Rolling Stone включил в список 500 величайших песен всех времен.

Jefferson Airplane стали одним из важнейших музыкальных коллективов психоделической революции 1960-х годов наряду с Grateful Dead и другими. Группа выступала на фестивале в Вудстоке в 1969 году, а также в Монтерее (1967) и Алтамонте (1969).

Группа вошла в Зал славы рок-н-ролла в 1996 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!