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Казахстанский нокаутер одолел колумбийца

Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился победой Мусы единогласным решением судей.

Фото : sports.kz29 сентября 2018, 10:33

Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев (7-0, 6 КО) провел свой восьмой бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

Он стал участником вечера бокса в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Калифорния, США). Соперником Турсынгалиева был опытный 37-летний колумбийский боксер Дейви Хулио Басса (20-5, 12 КО). Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился победой Мусы единогласным решением судей. Для казахстанца эта победа стала восьмой в профи, а его оппонент уступил в шестой раз в карьере.

Отметим, что Турсынгалиев провел второй бой в США. Его предыдущий поединок был титульным: досрочно победив доминиканца Луиса Инохосу (31-15, 18 КО), он завоевал вакантный «молодежный» пояс чемпиона IBF и титул WBA NABA в полулегкой весовой категории.


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