Свой путь он начал этим летом с истоков Иртыша, или Черный, как он называется в КНР.

Турист на байдарке прошел по Иртышу от Китая до Ханты-Мансийска, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

С 3 августа по акватории реки Иртыш в сторону Ханты-Мансийска начал свой путь на байдарке гражданин Китайской Народной Республики. 41-летний турист Hou (фамилия) Zhili (имя) родился у истоков реки Иртыш в Китае. А в 2014 году у него возникла идея, которая потом переросла в мечту. Житель КНР решил проплыть по Иртышу от его истоков в Китае и до Ханты-Мансийска, где он впадает в Обь. С 2016 года мужчина начал готовиться к путешествию и оформлять документы. А летом 2018 года его мечта осуществилась. Свой путь он начал этим летом с истоков Иртыша, или Черный, как он называется в КНР.

На протяжении всего пути сотрудники МЧС обеспечивали его безопасность на воде.



Вместе со спасателями была составлена карта маршрута, разработаны рекомендации по безопасному нахождению на воде. Несколько раз на дню с ним поддерживал связь его переводчик, который передавал данные инспекторам ГИМС.

23 сентября турист из Китая дошел до слияния Оби и Иртыша, где его встретили инспектора ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и сопроводили до берега, сутки Hou Zhili провел на берегу, а сегодня планирует посетить главные достопримечательности Ханты-Мансийска. Самое сложное в путешествии, признался турист, было совладать с непогодой. Большую волну он старался переждать на берегу.

В Китай путешественник вернётся на самолёте. В следующем году он намерен вернуться в Россию и продолжить сплав до Обской губы.

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