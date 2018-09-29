Мавзолей Х.А. Ясауи вошел в число объектов мирового уровня, привлекательных для туризма

Также в список вошли мавзолей Арыстан баб и древний городище Отрар.

Мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи, ставший символом города Туркестан, вошел во Всемирный список самых привлекательных для туристов объектов. Об этом стало известно на Международном инвестиционном и туристском форуме "Древний Туркестан – новые возможности", передает Zakon.kz.

На форуме с приветственным словом выступил генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев, который в торжественной обстановке вручил акиму области Жансеиту Туймебаеву сертификат.

По его словам, также во Всемирный список самых привлекательных для туристов объектов вошли мавзолей Арыстан баб и древний городище Отрар.

"Сегодня очень значимый день для туркестанцев. Три исторических объекта этой области получили статус всемирного значения Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма. Данные объекты были поддержаны всеми государствами в Комитете. Следует отметить, что такого ранее не было, чтобы из одного региона сразу несколько исторических объектов вошли во Всемирный список самых привлекательных для туристов", - подчеркнул В.Пискурев.

В свою очередь эксперты отмечают, что это событие поможет увеличить количество туристов, приезжающих в регион.

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