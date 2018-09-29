На ярмарке Восточного Казахстана астанчане скупают мёд

Всего представлено около 300 тонн экологически чистой продукции, стоимость которой составляет 210 млн тенге.

Мёд, пантовая продукция, овощи, сыр, кумыс, растительное масло – это лишь малая часть продукции, которую аграрии Восточного Казахстана привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Астану в рамках 20-летия столицы. Всего за два дня они планируют реализовать около 300 тонн продукции, причем все по приемлемым ценам, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром в Астане началась ярмарка продукции Восточно-Казахстанской области. По традиции, на территории спорткомплекса «Казахстан» раскинулись 50 торговых мест, где перерабатывающие предприятия и крестьянские хозяйства из 2 городов и 15 районов области представили жителям столицы плоды своего труда. Это растительное масло фасованное, гречневая крупа, горох, конина, сыр, овощи, творог, сметана, колбасные и рыбные изделия. Не забыли аграрии привезти гордость востока страны – мед, пантовую продукцию.

Как сообщили организаторы, всего представлено около 300 тонн экологически чистой продукции, стоимость которой составляет 210 млн тенге. Реализовывают весь товар по ценам ниже столичных на 15-20 %.

Жители столицы на ярмарку ВКО приходят за качественной и натуральной продукцией.

- Любим Восточный Казахстан и продукцию этой области, поэтому когда увидели объявление в интернете, составили список, что нам нужно. Уверены, в качестве товаров. Уже купили масло, кумыс и тары. Все будет вкусно, - отметила жительница столицы Айсулу Кабидолда.

Особой популярностью среди жителей столицы пользуются торговые лавки, где продают мёд.

- Я купила 10 литров меда. Цветочный есть, подсолнечный. Еще картошки взяла. Возле нашего дома она стоит 150, а здесь 70 тенге. Все дешево. Лучше, чем на наших рынках, - сказала Сания Кеинбаева.

Параллельно с торговлей проходит концерт с участием творческих коллективов региона.

Напомним, что ярмарка пройдет в Астане 29-30 сентября по ул. Кажымукана 7 с с 9.00 до 18.00 часов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!