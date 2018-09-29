Там откровенный бардак - акимат Астаны о рынках

Администрация рынков незаконно взимала с владельцев временных объектов арендную плату за пользование торговыми местами на государственных землях.

В акимате Астаны состоялось совещание с директорами крупнейших городских рынков «Алаш», «Чарын», «Сапар», «Амир» и «Биг Шанхай», расположенных в районе Байконыр (шоссе Алаш). Директорам предписано в течение ближайших нескольких дней ликвидировать все незаконные строения, возведенные на государственных землях, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Согласно мониторингу, на территории данных рынков функционируют 159 незаконных временных объектов торговли и услуг, из которых 26 павильонов, 14 киосков, 81 контейнер, а также кафе-столовые, навесы, пристройки, биотуалеты. Согласно данным акимата, на всех этих объектах ведется стихийная торговля, без использования кассовых аппаратов, регистрации, складирование товара и металлических изделий. Данные объекты не соответствуют противопожарной безопасности и санитарным нормам, что представляет угрозу для жизни и здоровья продавцов и покупателей.

"Часть построек возведена вне территории рынков на государственных землях. Более того, выяснилось, что администрация рынков незаконно взимала с владельцев временных объектов арендную плату за пользование торговыми местами на государственных землях", - говорится в сообщении.

Акимат указал на необходимость «немедленно прекратить это безобразие» и в течение трех дней ликвидировать все незаконные постройки, перенеся их на территории, отведенные рынкам.

Кроме того, в акимате рассмотрели планы застройки территории данных рынков. В настоящее время часть площадей с целевым назначением «парковка» занята торговыми контейнерами и павильонами.

"Если целевое назначение земли – парковка, там должна быть парковка, а не рынок металлоконструкций", – заявили в акимате.

И предписали владельцам рынков в короткие сроки обеспечить использование выделенных им территорий исключительно в рамках целевого назначения. Также на совещании был рассмотрен вопрос наведения порядка в системе автомобильного трафика по одной из ключевых въездных трасс в город – шоссе Алаш.

Также на совещании был рассмотрен вопрос наведения порядка в системе автомобильного трафика по одной из ключевых въездных трасс в город – шоссе Алаш.

Руководство акимата указало на важность пересмотра схемы въезда на территорию рынков, чтобы не создавать помех движению транспорта на скоростной магистрали. Так, руководству рынков рекомендовано перенести центральные входы на противоположную от трассы сторону, управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны – обеспечить удобные подъездные пути и установку остановочных павильонов для покупателей.

"Мы хотим, чтобы все было организовано правильно и комфортно для жителей города. Многие не посещают ваши рынки потому, что там откровенный бардак, – заявили в акимате владельцам/директорам городских рынков «Алаш», «Чарын», «Сапар», «Амир» и «Биг Шанхай». – Когда будет наведен порядок и с планированием территории, и с комфортными парковками, то будет удобно и гражданам – вашим покупателям, и бизнесменам, работающим у вас. Когда мы все вместе наведем порядок, то увеличатся ваши же доходы. И налоги в бюджет вырастут".

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