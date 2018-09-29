В Кызылорде отмечают 200-летие города

Глава государства Н.А.Назарбаев направил свои поздравления кызылординцам.

В период с 27 сентября по 10 октября кызылординцы отмечают 200-летие города, сообщает Zakon.kz.

В Кызылорде 28 сентября состоялись праздничные мероприятия с участием Государственного секретаря РК Гульшары Абдикаликовой, акима области Крымбека Кушербаева, акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, академика Аскара Жумадильдаева, автора Герба РК Жандарбека Малибекова и других известных уроженцев области.

Массовые мероприятия развернулись на аллее "Сыр сүлейлері", где прошли фестивали "Қауын-қарбыз", "Қымыз-шұбат" и "Бауырсақ", здесь гости и жители города смогли отведать блюда национальной кухни и другие угощения. Также здесь состоялись выставка предметов рукоделия, состязания по национальным играм и концерт. А в юрточном городке были организованы выставки, посвященные 20-летию Астаны, развитию Кызылорды, национальной кухне, культуре и искусству, а также были представлены план развития, эскизы и макеты застройки левобережья областного центра.

На левобережье Сырдарьи в рамках празднования был открыт первый объект - центр "Рухани жаңғыру" и городской музей. Здание построено по чертежам Казахского Центрального исполнительного комитета, где в 1925 году было принято историческое решение о переименовании этноса в "казахи".

В областном драматическом театре имени Н.Бекежанова состоялось торжественное собрание, на котором Госсекретарь РК Гульшара Абдикаликова поздравила кызылординцев с юбилеем города и озвучила поздравление Главы государства Н.А.Назарбаева с 200-летием Кызылорды.

Аким области Крымбек Кушербаев рассказал о достижениях региона и поздравил горожан с праздником.

"Наш главный дар к юбилею Кызылорды – это строительство нового города на левом берегу Сырдарьи, где за счет средств инвесторов будут построены и до конца года сданы в эксплуатацию 16 многоэтажных домов, детский сад на 320 мест, главный корпус университета "Болашак" и молодежный ресурсный центр. Сегодня мы все, стали свидетелями открытия первого объекта на левом берегу – здания, воссозданного по чертежам КазЦИК, где было принято историческое решение о переименовании этноса в "казахи", - сказал аким области.

На торжественном мероприятии Госсекретарь РК Гульшара Абдикаликова, аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, государственный и общественный деятель Виталий Брынкин, академик НАН РК Аскар Жумадильдаев, поэт, лауреат Государственной премии Иранбек Оразбаев и автор Герба Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Жандарбек Малибеков, академик НАН РК Султан Сартаев были награждены юбилейными медалями к 200-летию Кызылорды.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным гала-концертом на центральной площади с участием звезд казахстанской эстрады Кайрата Нуртаса, Торегали Тореали, Мадины Садвакасовой, Серика Ибрагимова и других.

Сегодня, 29 сентября, в городе пройдут ярмарки сельхозпродукции с участием районов области, а также конно-спортивные состязания и турнир по казакша-курес. Также в дни празднования юбилея Кызылорды состоятся благотворительные акции, концерты и другие мероприятия.

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