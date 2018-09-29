Стоимость проекта составляет более 45 млрд тенге.

В Акмолинской области открылась крупнейшая птицефабрика в Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Аким области Малик Мурзалин принял участие в торжественном открытии Макинской птицефабрики. Уникальность проекта в том, что это первая птицефабрика по выращиванию бройлеров в Центральной Азии и Казахстане производительностью 50 000 тонн мяса птицы. Стоимость проекта составляет более 45 млрд тенге.

Здесь будут использованы современные технологии, с помощью которых выпуск готовой продукции начнется с процесса выращивания родительского стада. Основные виды продукции: мясо цыплят бройлеров, полуфабрикаты из мяса птицы, субпродукты.

Стоит также отметить, что фабрика сама производит корма с применением технологического оборудования от мировых производителей c учетом европейских требований, предъявляемых к качеству готового продукта.

"Запуск Макинской птицефабрики в развитии птицеводства мясного направления является очень важным проектом, как для Буландынского района, так и Акмолинской области и всего Казахстана в целом. Проект реализован в рамках поручения Главы государства по развитию Продовольственного пояса Астаны и будет способствовать импортозамещению. После запуска производства на полную мощность, мы сможем перекрыть 30% импорта мяса птицы всей страны. Также хочу отметить, что Макинская птицефабрика станет градообразующим предприятием, здесь появится более тысячи постоянных рабочих мест", - отметил в своем выступлении аким области.

Как рассказал учредитель птицефабрики Серик Толукпаев, в перспективе производственные мощности предприятия будут доведены до 100 тысяч тонн мяса.

В этот же день Макинск официально заявил о намерении побить мировой рекорд и попасть в книгу Гиннесса. Более 200 сотрудников Макинской птицефабрики приготовили шашлык из курицы длиной 223,65 метров. Для приготовления шашлыка использовано более 400 килограммов мяса. Прежний рекорд, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, был установлен в 2007 году в Сингапуре, длина шашлыка составляла 140 метров.

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