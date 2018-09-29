Генсек ООН: Казахстан играет чрезвычайно конструктивную роль в СБ ООН

Гутерриш подчеркнул историческое значение Актауского саммита по Каспию.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой прошел обстоятельно обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки всемирной организации и международных отношений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр проинформировал об итогах состоявшихся недавно саммитов прикаспийских государств в Актау, Международного фонда спасения Арала и Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Казахстан намерен продолжать оказывать поддержку Генеральному секретарю в реформе ООН, продвижении Целей устойчивого развития, противодействии современным вызовам и угрозам, а также налаживании присутствия Организации в Центральной Азии, сказал глава МИД.

А. Гутерриш подчеркнул историческое значение Актауского саммита по Каспию, а также высказал готовность ООН содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества государств Центральной Азии. Он выразил поддержку инициированному Казахстаном Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

"Мы высоко ценим инициативы Президента Н. Назарбаева, которые являются прочным столпом мира. Чрезвычайно важна конструктивная роль Казахстана в Совете Безопасности ООН, где ваша страна представляет голос мудрости и является сторонником наведения мостов", - сказал Генеральный секретарь.

Гутерриш особенно выделил роль Астаны в урегулировании сирийского кризиса, благодаря чему удалось избежать развития ситуации по наихудшему сценарию. Роль казахстанской дипломатии является чрезвычайно позитивной в укреплении взаимопонимания между странами и религиями, подчеркнул генсек ООН.

На полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи К.Абдрахманов также встретился с Министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, в ходе которой обсуждены вопросы "экономической дипломатии" и сотрудничества стран Центральной Азии и балканского региона. Стороны договорились провести в ближайшее время двусторонние политические консультации. Прозвучала идея о налаживании регулярного диалога между Центральной Азией и группой Балканского стран.

На встрече с Министром иностранных дел Доминиканской Республики Мигелем Варгасом собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы. Укрепление политического, торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках региональных организаций находились в фокусе встречи с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном. В ходе беседы с главой МИД Анголы Мануэлем Аугушту обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ООН, сотрудничества Казахстана с Африканским Союзом, в котором это государство возглавляет Совет мира и безопасности, а также перспективы инвестиционных и торгово-экономических связей. Кроме того, глава МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН обменялся мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества с министрами иностранных дел ФРГ, Саудовской Аравии, Сомали, Эритреи и ряда других государств мира.

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