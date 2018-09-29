Президент РК принял участие в церемонии закладки мемориального камня в Туркестане
Он также заслушал доклад акима области Ж.Туймебаева о перспективах развития города Туркестана.
Фото : akorda.kz29 сентября 2018, 14:57
В ходе посещения территории нового административного центра Туркестана Глава государства принял участие в церемонии закладки мемориального камня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана также заслушал доклад акима области Ж.Туймебаева о перспективах развития города Туркестана. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о планах строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, а также административных зданий города.
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