Президент РК принял участие в церемонии закладки мемориального камня в Туркестане

Он также заслушал доклад акима области Ж.Туймебаева о перспективах развития города Туркестана.

В ходе посещения территории нового административного центра Туркестана Глава государства принял участие в церемонии закладки мемориального камня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана также заслушал доклад акима области Ж.Туймебаева о перспективах развития города Туркестана. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о планах строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, а также административных зданий города.

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