Назарбаев посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави

Главе государстве был представлен план развития музея-заповедника "Азрет-Султан" в контексте возрождения культурно-исторического центра Туркестана.

Президент Казахстана посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, расположенный на территории историко-культурного заповедника-музея "Азрет-Султан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государстве был представлен план развития музея-заповедника "Азрет-Султан" в контексте возрождения культурно-исторического центра Туркестана.

Согласно Плану, предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма, при которых каждый желающий сможет посетить расположенные на территории музея исторические и знаковые места.

В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов.

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