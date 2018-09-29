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Уморительные обложки альбомов советских музыкантов

Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование.

Фото : BigPicture.ru29 сентября 2018, 15:21

Обложки музыкальных альбомов — специфический жанр изобразительного искусства прошлого века, к тому же сравнительно молодой. Лишь в конце 1970-х дизайн обложек перешел в разряд искусства и последующие десятилетия отстаивал свое право на существование.

Как и в любом начинании, у этого жанра были, есть и, несомненно, будут свои взлеты и падения, а также эпические провалы. Не только у западных или югославскихисполнителей прошлого куда-то моментально исчезло чувство прекрасного, когда они выпускали свои музыкальные альбомы и выбирали что-то поистине жуткое на обложку.

Советские музыканты, любимые миллионами, тоже далеко не ушли.

Источник: BigPicture.ru


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