В Италии 30 тысяч литров просекко вылилось на дорогу
Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала.
Фото : скриншот29 сентября 2018, 15:44
В результате взрыва на винзаводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето) 30 тысяч литров просекко вылились на дорогу, сообщает РИА Новости.
Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала, сообщает компания, разместившая видео и фото на Facebook.
Вино, вытекшее из взорвавшихся цистерн для ферментации сусла растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны.
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