В Италии 30 тысяч литров просекко вылилось на дорогу

Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала.

В результате взрыва на винзаводе Дзанардо Джуссано в винодельческой зоне Конельяно (Венето) 30 тысяч литров просекко вылились на дорогу, сообщает РИА Новости.

Инцидент, вероятно, произошел из-за ошибки персонала, сообщает компания, разместившая видео и фото на Facebook.

Вино, вытекшее из взорвавшихся цистерн для ферментации сусла растеклось на сотни метров вокруг производственной зоны.

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