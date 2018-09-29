Алматинские полицейские подсчитали количество наездов на пешеходов

Только за два дня уже оштрафованы 368 пешеходов.

Более 12 тысяч пешеходов оштрафованы в Алматы с начала года, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Профилактику наездов на пешеходов ведут полицейские Алматы. По их данным, с начала года на дорогах мегаполиса всего совершено 1 тысяча 440 наездов на пешеходов. При этом 57 человек погибли и еще 1 тысяча 460 травмированы. Правоохранители утверждают, что в 38 случаях ДТП спровоцировали сами пешеходы.

"Ситуация на дорогах города, по-прежнему, остается напряженной, плюс ко всему, нерадивые пешеходы усугубляют дорожную обстановку хаотичным поведением на дорогах, подвергая свою и чужую жизнь высокой опасности. Учитывая эти факторы, в эти дни в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход". Статистические цифры отработки "Пешеход" в очередной раз показывают, что уровень дисциплины и поведение пешеходов на дорогах очень низкий. Только за два дня уже оштрафованы 368 пешеходов. Сначала же года по статье 615 КРКобАП к административной ответственности привлечены 12 тысяч 242 человек", - сказал начальник управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Кроме того, усилен контроль за водительским составом по соблюдению ими правил проездов перекрестков и пешеходных переходов. Наряды дорожно-патрульной полиции дежурят на оживленных местах, где выявляют граждан, которые переходят проезжую часть в неположенных местах.

"Главная наша задача в этом деле - улучшить дорожную обстановку и еще раз напомнить участникам дорожного движения требования, предписанные в Правилах дорожного движения РК. Особый акцент мы делаем на практических мерах. Положительные результаты уже имеются", - добавил полковник Мураталиев.

За единичное нарушение, людям, переходящим дорогу в неустановленных местах, грозит наказание в виде минимального штрафа в размере от 2 МРП до трехсуточного административного ареста.

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