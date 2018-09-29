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Зарина Дияс пробилась в финал квалификации турнира в Пекине

Соперницей Зарины стала представительница британка Хизер Уотсон.

Фото : Snap36129 сентября 2018, 16:08

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс преодолела квалификацию турнира в Пекине, завоевав право побороться в основной сетке, сообщает Sports.kz.

В первом раунде квалификации 92-я ракетка мира Дияс обыграла 82-й номер мирового рейтинга Монику Никулеску из Румынии — 7:6, 3:6, 6:4.

Соперницей Зарины в финале отборочного этапа стала представительница Великобритании Хизер Уотсон, занимающая 91-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась в пользу нашей соотечественницы — 6:0, 6:3.


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