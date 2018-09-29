Зарина Дияс пробилась в финал квалификации турнира в Пекине
Соперницей Зарины стала представительница британка Хизер Уотсон.
Фото : Snap36129 сентября 2018, 16:08
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс преодолела квалификацию турнира в Пекине, завоевав право побороться в основной сетке, сообщает Sports.kz.
В первом раунде квалификации 92-я ракетка мира Дияс обыграла 82-й номер мирового рейтинга Монику Никулеску из Румынии — 7:6, 3:6, 6:4.
Соперницей Зарины в финале отборочного этапа стала представительница Великобритании Хизер Уотсон, занимающая 91-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась в пользу нашей соотечественницы — 6:0, 6:3.
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