Уральцев пригласили на "Открытый акимат"

Главная особенность проводимого мероприятия заключалась в том, что не было необходимости записываться заранее на прием к руководителям.

Более 250 человек обратились в "Открытый акимат", проходивший сегодня в г.Уральске. У каждого из них была возможность напрямую обратиться к руководителям системы исполнительной власти, правоохранительных органов и коммунальных служб для решения своих проблемных вопросов, сообщает Zakon.kz.

Обратившихся граждан принимал и аким области Алтай Кульгинов. На прием к акиму записались с утра свыше 40 западноказахстанцев.

– "Открытый акимат" – отличная возможность для граждан в течение одного дня получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Нет нужды заранее записываться на прием к специалистам, а можно придти и за один день успеть обратиться непосредственно к руководителю того или иного учреждения для решения своих проблем. Вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения, мы взяли на контроль, – сказал А.Кульгинов.

Параллельно с акимом области в работе "Открытого акимата" принимали активное участие аким г.Уральска, руководители городских, областных управлений и отделов, которые также вели прием граждан по личным вопросам. Главная особенность проводимого мероприятия заключается в том, что нет необходимости записываться заранее на прием к руководителям, можно придти и задать все волнующие вопросы, обратиться к представителям различных учреждений и решить свою проблему, или узнать план действий, руководствуясь которым все же удастся решить возникший вопрос. В основном, это вопросы относительно жилищного обеспечения, трудоустройства и другие социальные проблемы. Вопросы, которые не смогли решить на месте, чиновники взяли на личный контроль.

Немало вопросов жители задали акиму г. Уральска. Среди них были вопросы социального характера, такие как получение жилья, льгот. Также много обращений было по оказанию поддержки предпринимателям. Практически на каждый вопрос западноказахстанцы получили ответ. Помимо чиновников прием вели руководители фонда поддержки предпринимателей "Даму", Региональная палата предпринимателей "Атамекен". Стоит отметить, что больше всего вопросов у западноказахстанцев накопилось к коммунальным службам ЖКХ, здравоохранения, образования, а также местной полицейской службе.

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