Велогонщик "Астаны" Виллелла выиграл первый этап "Тура Алматы-2018"

Изначально он считался одним из фаворитов гонки.

Итальянский велогонщик Давиде Виллелла из "Астаны" стал победителем первого этапа "Тура Алматы-2018", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В отсутствие четырехкратного победителя гонки казахстанца Алексея Луценко Вилелла, который в этом сезоне проехал "Джиро д'Италию" и "Вуэльту", где помог капитану "Астаны" Мигелю Анхелю Лопесу занять третьи места, считался одним из фаворитов "Тура Алматы-2018". Он ушел в отрыв за 25 километров до конца этапа и продержался один до победного финиша.

По итогам первого этапа, где гонщики проехали семь городских кругов по 26,1 километра, Виллелла надел на себя майку лидера.

Отметим, что этот сезон стал для Виллеллы первым в составе "Астаны". В прошлом году он выиграл горную классификацию испанской "Вуэльты".

Завтра, 30 сентября, гонщики отправятся к "Халык Арене", где в 11:00 будет дан старт второго этапа. Здесь велосипедисты пройдут 4,5 круга по "ВОАД-Аль-Фараби" с разворотом у Парка Первого Президента. Развязка гонки пройдет на финишном отрезке от Парка Первого Президента сначала до проспекта Достык и вверх до высокогорного катка Медеу.

Напомним, сегодняшний первый этап был посвящен памяти Андрея Кивилева. В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти казахстанского велогонщика. После завершения этапа его супруга Наталья наградила Виллеллу майкой команды "Фестина", которая стала первой профессиональной командой погибшего спортсмена.

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